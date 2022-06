Opel Zafira Tourer 2011 : voici les premières infos et images !

Présenté sous forme de show-car au Salon de Genève, le nouveau Zafira Tourer s'expose en version de série aujourd'hui et ira défier les Renault Grand Scénic, Citroën Grand C4 Picasso.

Le nouvel Opel Zafira 2011 fait sa première à 4 mois du Salon de Francfort, où l'on attendait.







Doublement d'offre





L'actuel Opel Zafira dispose d'une longueur de 4,47 mètres, son remplacement nommé Tourer est lui long de 4,66 mètres. AInsi, la génération en cours sera reconduite et aura pour suffixe "Compact" pour distinguer les nouveau modèles. Il y aura donc un Zafira Compact (court) et un Zafira Tourer (long).







Du style !

Opel nous avait déjà exposé les formes à Genève en mars dernier, le grand monospace allemand aura bien un look très dynamique, en tous cas bien plus que son prédecesseur un peu pataud sous certains angles. Les crocs du faciès accentuent un agressivité assumée, les flancs inférieurs creusés allègent le profil et les feux horizontaux à l'arrière font respirer la hauteur importante.







Intérieur convention





Pas de surprise à l'intérieur, le dessin de la planche de bord ne dépaysera pas les habitués de la marque. L'Opel Zafira récupère le volant de la compacte Astra et de la berline Vectra, et reprend largement les formes de cette dernière pour sa console centrale, qui accueille néanmoins plus de rangements.







La gamme





Ofrant actuellement 5 motorisations, le prochain Opel Zafira Tourer sera disponible avec les blocs essence 1.4 ECOTEC 120 et 140 ch, ainsi que les moteurs diesels 2.0 CDTI 110, 130 et 165 chevaux. A l'avenir, Opel promet un renouvellement de la version GNV (gaz naturel), ainsi que des nouveaux blocs essence.







Le lancement est programmé pour l'automne 2011, à un tarif estimée à partir de 23.000 euros.