Où trouver de l'essence en France ? Voici la carte !

Pour faire face aux pénuries d'essence, Automoto se mobilise pour vous. Grâce à notre forum, vous pouvez retrouver quelles sont les stations qui ont encore de l'essence ou du gasoil. Explications.

Si vous êtes à la recherche d'une station-service qui dispose encore d'essence ou de gasoil, votre réponse se trouve sur le forum d'Automoto. Mode d'emploi.



Trouver une station

Pompes fermées ou partiellement fermées, file d'attente interminable, stations carrément fermées, c'est une vraie chasse au trésor qui s'organise partout en France. Trouver une station qui dispose encore de carburants relève parfois de l'exploit dans certaines villes. Pour vous aider, il y a le forum d'Automoto. Vous pouvez retrouver, département par département, les endroits où faire le plein. Il suffit de consulter les derniers messages postés dans votre département.



Vous avez une info ? Partagez-là !

Vous venez de trouver une station qui dispose encore de sans plomb ou de gasoil ? Venez le dire sur Automoto.fr ! Pour cela, il suffit de s'inscrire, gratuitement, sur le site d'Automoto.fr. Ensuite, direction le forum. Entrez dans la section qui correspond à votre département, puis écrivez votre message. De cette manière, vous aidez les automobilistes à la recherche d'une station où faire le plein.



Des raffineries toujours à l'arrêt

Aujourd'hui encore, l'ensemble des raffineries françaises est touché par un mouvement social. Et le nombre de stations en pénurie totale ou partielle de carburant ne cesse de croître. Elles étaient plus de 1000 hier. Essonne, Loire-Atlantique, Calvados, Seine et Marne, Yvelines, autant de départements touchés et pour lesquels les internautes sont particulièrement actifs sur le forum d'Automoto.



Encore une journée compliquée pour les automobilistes à la recherche d'une station où faire le plein. Automoto se mobilise pour vous aider dans vos recherches. Pour connaître les endroits où il reste de l'essence, rendez-vous sur le forum.