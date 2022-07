Patrick Dempsey court pour Mécénat Chirurgie Cardiaque

L'acteur américain Patrick Dempsey participe cet année aux 24h du Mans. Son écurie Team Seattle est habituée à courir au profit d'associations comme Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Lors de cette 77ème édition des 24h du Mans, un duo de charme composé de Miss France 2001, Elodie Gossuin et de l'acteur Patrick Dempsey le non moins célèbre ''docteur Sheperd'' dans la réputée émission TV, se mobilisera en faveur des enfants atteints de malformations cardiaques que soutient l'association '' Mécénat Chirurgie Cardiaque '' ffondée par le Professeur Francine Lecat. Laquelle fait réguliérement venir du monde entier des enfants pour être opérés en France.



Une équipe américaine dans la course



Les 13 et 14 juin prochains, le « Team Seattle » dont fait partie l'acteur Patrick Dempsey réalisera un de ses rêves, en participant participation aux 24h du Mans , course d'endurance considérée aux USA comme la plus prestigieuse du monde.mais également, profitant de l"événement pour donner un coup de pousse humanitaire à l'assoçiation '' Mécénat chirurgie cadriaque''. Profitant du formidable '' coup de projecteur '' dont bénéficie l'épreuve mancelle, le Team Américain a donc en effet choisi de soutenir l'association française « Mécénat Chirurgie Cardiaque ».

Depuis dix ans, l'équipe Américaine « Team Seattle » engagée dans des courses automobiles aux Etats- Unis comme les 24 Heures de Daytona mais aussi les 12 Heures de Sebring, roule au profit d'un hôpital pédiatrique de Seattle, le « Children's Hospital », avec pour objectif de récolter le maximum de fonds afin de venir en aide aux enfants malades. La Ferrari GT 430 baptisée « Racing for Children » et engagée dans la course portera donc les couleurs de ces deux causes.

Pour le soutien de ces association vous trouverez ci-dessus le lien direct pour chacune d'entre elles :

Le site Mecenat Chirurgie Cardiaque

Le site Racing For Children

Philippe Janot