Peugeot 208 GTi 30th : les photos, infos et prix à partir de 28.900 euros

Peugeot a dévoilé les tarifs et les équipements de sa Peugeot 208 GTi 30th, un modèle fêtant les 30 ans de la sortie de la 205 GTi et qui sera présenté au public lors du Mondial de l'Automobile dès le 2 octobre prochain.

Après avoir dévoilé ce jeudi 18 septembre son concept-cat Exalt remanié, Peugeot continue sur sa lancée en présentant ses tarifs et équipements pour sa Peugeot 208 Gti 30th. Comme son nom l'indique, ce modèle fête les 30 ans de la sortie de la 205 GTi, née en 1984, et il sera présenté au public lors du Mondial de l'Automobile dès le 2 octobre prochain

Esthétiquement agressive

D'entrée de jeu, la "bombinette" du constructeur français se veut sportive, agressive. Esthétiquement, la 208 GTi 30th se reconnait directement par ses éléments extérieurs noir mat (jonc de calandre, rétroviseurs), dont ses jantes de 18 pouces ponctuées d'étriers de freins rouge Brembo 4 pistons. Sa carrosserie est abaissée de 10 mm et élargie de 2 cm par rapport à la 208 GTi standard.

Au niveau de l'habitacle, la 208 GTi 30th n'est pas en reste avec des sièges baquets, une plaque numérotée et une sellerie en Alcantara. La climatisation automatique bi-zone, le régulateur-limiteur de vitesse, l'aide au stationnement arrière et le système d'info-divertissement à écran tactile, entre autres, sont aussi de la partie.



Le symbole 208 chevaux

Esthétiquement aguicheuse, la 208 GTi 30th l'est tout autant au niveau mécanique.(tout sauf une coïncidence !) et le couple grimpe de 275 à 300 Nm.

Par ailleurs, les gaz passent par une nouvelle ligne d'échappement et un différentiel à glissement limité Torsen fait son apparition, ce qui permet à la sportive française d'avaler le 0-10 km/h à 6.5 secondes, malgré un poids de 1.185 kg (soit 0,3 secondes de moins mais 25kg de plus que la 208 GTi de base), et de pointer à une vitesse maximale de 230 km/h.

La 208 GTi 30th surprend également au niveau de sa consommation moyenne puisque celle-ci est abaissée de 5,9 à 5,4 l/100 km. Les émissions théoriques de CO2 sont ainsi réduites de 139 à 125 g/km.

Une "bombinette" à 28.900 euros

Niveau prix, la 208 GTi 30th sera commercialisé au prix de 28.900 euros, soit 3 800 euros de plus qu'une GTI de base. Un écart de prix significatif au premier abord pour un modèle de série spéciale mais qui s'explique surtout par le fait que la version 30th est très bien équipée de base. Sa seule option concerne son magnifique coloris biton noir et rouge (en plus des coloris blanc et rouge), facturé 1.100 euros.

Présentée au public lors du Mondial de l'Automobile à Paris qui aura lieu du 2 au 19 octobre prochain, elle sera commercialisée dès le mois de novembre 2014.

