Le Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb s'invite sur les Champs-Elysées

Par Estelle SANZO

Peugeot propose au sein de son showroom des Champs-Elysées une toute nouvelle exposition : "From dust to road". A cette occasion, les visiteurs découvriront le 3008 DKR de Sébastien Loeb.

C'est sur la mythique avenue des Champs-Elysées, que les showrooms des constructeurs automobiles n'ont cessé de pousser ces dernières années. Parmi la palette proposée, nous retrouvons Peugeot. Pour sa 13ème saison sur la plus belle avenue du monde, la marque au lion présente aux visiteurs une nouvelle exposition baptisée "From dust to road". L'occasion pour le public de passage, d'observer de plus près le Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb. Une bête qui - pour rappel - franchira la ligne d'arrivée du Dakar 2017 en deuxième position, derrière le 3008 DKR de Stéphane Peterhansel et Jean-Pierre Cottret.

L'engin du nonuple champion du monde des rallyes sera épaulé par les nouveaux 3008 et 5008 du constructeur.

Une immersion 360° jusqu'à septembre 2017 !

Outre les véhicules, Peugeot propose son lot d'animations dont une immersion artistique en 3D. Le principe ? Équipé d'un casque de réalité virtuelle et d'une manette, le visiteur pourra passer de l'ambiance "dust" à celle du "road" en dessinant autour de lui tout en étant dans un environnement virtuel. Par la suite, il pourra partager son expérience sur les réseaux sociaux (si il le souhaite).

Peugeot vous donne donc rendez-vous jusqu'à la mi-septembre 2017 sur l'avenue des Champs-Elysées !