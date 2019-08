Peugeot 308 SW 2014 : les prix à partir de 22.350 euros

Seulement dix jours après les premières photos, le break 308 SW ouvre les commandes à des tarifs 900 euros plus élevés que la berline 5 portes, avant les livraisons débutant en mars.

900 euros de plus

Voici les prix de la Peugeot 308 SW 2014







Il n'aura pas fallu attendre beaucoup pour connaître d'amples détails sur le break 308 SW, présenté le 4 janvier. Dix jours donc ont suffi pour que Peugeot communique la grille tarifaire de sa nouveauté, qui, pour rappel, ne sera visible avant le Salon de Genève (début mars) et ne sera pas livrée avant.avec le bloc diesel 1,6 litre HDi 82 chevaux, la 308 SW est ainsi5 portes. Les autres moteurs disponibles sont les essence 1,2 litre e-THP 110/130 ch, 1,6 litre THP 155 ch, ainsi que les diesel 1,6 litre e-HDi 115 ch et 2,0 litres BlueHDi 150 ch.à la berline, articulées autour du niveau de base "Access", les intermédiaires "Active" et "Allure", jusqu'à la plus haute "Feline".