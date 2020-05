Peugeot Hoggar, le pick-up brésilien

Peugeot lance un pick-up spécial Brésil. Sur la base d'une Peugeot 206, ce Peugeot Hoggar concrétise les ambitions à l'international de la marque au Lion.

Le nom Hoggar évoquera des souvenirs à certains. Il renvoie à un concept car dévoilé par Peugeot au salon de Genève 2003 : un véhicule tout-terrain pour le moins body-buildé.



Juste le Brésil

Conçu sur place pour le marché brésilien, ce pick-up est parfaitement adapté aux attentes de sa clientèle. Peugeot, qui vise 10 % de parts de marché sur ce segment, en profite pour confirmer et amplifier son statut de constructeur local dans la région.



Caractéristiques

Selon Peugeot, il « allie subtilement la robustesse et la fiabilité d'un pick-up avec le design et le dynamisme qui distinguent les productions de la marque ». C’est vrai, le Peugeot Hoggar se montre un peu plus glamour que ses congénères et se distingue par sa finition.



Pour les hommes

Mais, il ne faut pas s’y tromper : ce modèle vise avant tout une clientèle masculine. Les gros bras apprécieront sa fonction utilitaire grâce à un volume de benne de 1.151 litres et à une charge utile de 742 kg.



Il sera lancé sur le marché brésilien le 15 mai prochain, en trois versions de finition et deux motorisations Flex Fuel : 1.4 et 1.6.