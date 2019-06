Peugeot International Pro-Am : quand le lion se met au golf Raphael SYLVESTRE | Écrit pour tf1 |

Le 26/08/9 à 08:38 , mis à jour le 26 Août 2009 à 08:38 | Par| Écrit pour tf1 |Le 26/08/9 à 08:38 , mis à jour le 26 Août 2009 à 08:38 | Voir le site de Automoto

Pour la 6ème fois, les terrains de Joyenval et Saint-Germain (en région parisienne), accueillent le Peugeot International Pro-Am. Cette compétition de golf se déroule du 25 au 28 août 2009.