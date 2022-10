Salon moto Milan - EICMA 2016 : La Vespa passe à l'électrique !

Vous êtes fan du Vespa et soucieux des enjeux écologiques ? A l’EICMA 2016, Piaggio va bientôt pouvoir vous satisfaire !

Piaggio sait toujours surprendre. Même avec son modèle phare, l’un des plus vendus de l’histoire, écoulé à 18 millions d'exemplaires. Le constructeur italien a intelligemment utilisé sa marque mondialement connue, Vespa, pour relancer un élan électrique dans l’univers des 2 roues et accompagner BMW, seul acteur majeur impliqué dans ce segment jusqu’à présent. Sans livrer d’informations concrètes, la firme s’est vantée de « faire un pas vers le futur en toute cohérence avec les valeurs qui ont toujours accompagné son histoire ».

A 2017 more creative and innovative than ever: Vespa Elettrica, the new icon of Italian style!#Vespa #Eicma2016 #DoYouVespa pic.twitter.com/vNJyQ8sfzW