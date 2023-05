Pikes Peak 2011 : Record battu par Tajima en Suzuki SX4 !

Depuis 2007, tous les participants de la catégorie “Unlimited” de Pikes Peak avaient en tête un chrono sous les 10 minutes. Nobuhiro “Monster” Tajima a remporté la victoire et le fameux record de la course.

C'est historique, le record de la piste de Pikes Peak est tombé. Tajima a parcouru la côte en 9:51.278 ce dimanche.

Une Suzuki à part



Pas très reconnue pour ses véhicules sportifs, Suzuki Auto est pourtant la reine de Pikes Peak depuis des années, de l'Escudo au XL7. En 2011, c'est ce SX4 qui a supplanté ses adversaires, en poussant à 910 chevaux un poids de seulement 950 kgs ! Rhys Millen n'a pu ni battre de record, ni passer sous les 10 minutes, se contentant d'un temps de 10:09.242 en seconde position.





Un monstre



Nous ne parlons pas ici de la Suzuki, mais de Nobuhiro Tajima, appelé Monster par les amateurs. Déjà vainqueur par 7 fois, il a de nouveau marqué l'épreuve en 2011, il a explosé son propre record de la course de 9 secondes, à l'âge de 61 ans !





Une Dacia en forme



Jean-Philippe Dayraut n'est arrivée qu'en troisième place, mais la performance est honorable pour une première participation ! La Dacia Duster Pikes Peak a établit un chrono de 10:17.707 dimanche, pas assez pour la victoire mais le compte en chevaux n'était pas suffisant pour la haute altitude, les 850 ch passant à 550 ch à 4.000 mètres.

Et à noter les abandons de Paul Dallenbach et Dave Carapetyan, dont on ignore les causes actuellement.