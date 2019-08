Plus de limitation de vitesse sur le circuit de Nürburing !

Capricorn Nürburgring GmbH a officiellement annoncé son intention de lever les limitations de vitesse sur la Nordschleife. Le circuit de Nürburing est l'un des plus grands centres de sports mécaniques au monde, à la fois par son histoire et par sa taille.

La célèbre Boucle Nord, la « Nordschleife » de plus de 20 kilomètres est considérée comme l'un des circuits les plus difficiles du monde.

Nürburgring débutera, le 2 avril 2016, à la suite de deux nouvelles licences de piste qui ont été accordées par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) et l'association du sport automobile allemande (DMSB). Après un grave accident, l’an dernier, les limites de vitesse ont été introduites sur trois sections différentes de la Nordschleife. La société a également lancé un plan d'amélioration de la sécurité qui a conduit à l'installation de nouvelles clôtures de retenue et un certain nombre d'améliorations de piste pour éliminer les bosses de la surface de la route.

Dans le cadre des mesures de sécurité, il y aura aussi une nouvelle zone réservée aux spectateurs restreint qui pourra prémunir des blessures pour les fans. «Grâce à ces mesures de sécurité et les deux nouvelles licences, nous avons créé les conditions préalables à une saison passionnante de course qui nous l'espérons voir aucun accident, et nous sommes heureux que les limites de vitesse sont finalement une chose le passé, » explique Capricorn Nürburgring GmbH.

Nürburgring s’est vu imposer des limites de vitesses à la suite d'un accident qui a eu lieu lors de VLN Endurance Championship Nürburgring l'an dernier. Malheureusement, un spectateur a été tué lorsque Jann Mardenborough au volant de sa Nissan GT-R, a perdu le contrôle, renversé sur une clôture, et c’est écrasé dans une foule de spectateurs.