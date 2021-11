La police de Dubaï roule en... Lamborghini Aventador

Entre la plus haute tour du monde, les îles artificielles ou les grands hôtels de prestige, Dubaï a trouvé un fleuron adéquat pour la police, le supercar Lamborghini Aventador et ses lignes d'avion furtif.

Véhicule ultime pour de nombreux passionnés d'automobile, la Lamborghini Aventador LP 700-4 l'est aussi de la police de Dubaï s'étant offerte un exemplaire !



Ça ne rigole pas à Dubaï

Des Citroën C4, Peugeot 308, Renault Mégane, au mieux la version R.S. de cette dernière pointant à 265 ch, les policiers et gendarmes n'arriveraient pas à la cheville de la nouvelle arme de la police de Dubaï. Suite aux Porsche Cayenne ou Nissan GT-R, voici une Lamborghini Aventador LP 700-4 flambant neuve, coûtant chez nous 314.548 euros, Simple véhicule de patrouille, et non de poursuite, le supercar transalpin servira à "renforcer l'image de luxe et de prospérité" de l'émirat.



Des chiffres exceptionnels

Pour vous resituer, l'Aventador est la dernière de la lignée des supercars de Lamborghini, succédant aux Murciélago, Diablo, Countach et Miura. Derrière ses lignes anguleuses, la belle Italienne renferme en position central arrière un moteur 12 cylindres en V atmosphérique de 6,5 litres développant 700 chevaux. le 0-100 km/h en réalisé en seulement 2,9 secondes, la vitesse maximale étant revendiquée à 350 km/h.



Afin d'imaginez la bête dans les rues de Dubaï, nous vous conseillons la vidéo de notre essai de la Lamborghini Aventador où le moteur V12 crie à n'en plus finir :