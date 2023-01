Porsche 718 Boxster et Cayman : nouveau nom et moteur 4 cylindres pour 2016

Restylées dans le courant de l’année prochaine, les petites Porsche vont accueillir un nouveau nom 718 en complément des Boxster et Cayman, ainsi qu’un bloc 4 cylindres turbo.

Avec le patronyme 718, les Boxster et Cayman restylés font ressortir l’histoire de Porsche.



Essai vidéo du Porsche Cayman GT4 (2015)





Elles se refont un nom

Rares sont les changements de noms d’un modèle automobile en cours de carrière. D’habitude, la marque attend le passage à une nouvelle génération, à l’instar d’une Laguna devenue Talisman chez Renault. Mais cela arrive, ce fut le cas chez Mercedes-Benz cette année avec le ML modifié en GLE lors du lifting, et cela se produira chez Porsche en 2016.



Le constructeur de Zuffenhausen a communiqué ce matin sur la nouvelle dénomination de son entrée de gamme. Nés Boxster et Cayma,, ils porteront désormais les appellations 718 Boxster et 718 Cayman, donnant une filiation avec la grande sœur 911 (Carrera/GT3/Turbo) et surtout l’hypercar 918 Spyder.









Pourquoi 718 ?

Si Porsche a choisi 718, ce n’est pas par hasard. Cette décision est très légitime, puisqu’elle renvoie à un modèle de course, la 718 dévoilée en 1957 pour remplacer la 550 Spyder, ayant remporté sa catégorie aux 24H du Mans 1958 et la victoire au Targa Florio en 1959 et 1960, avec un moteur 4 cylindres.



Et oui, les 718 Cayman et 718 Boxster, comme les rumeurs l’annonçait depuis deux ans, abandonneront le moteur 6 cylindres atmosphérique à plat pour un 4 cylindres turbo à plat, qui aura pour but de baisser les consommations et émissions de CO2, tout en livrant des performances supérieures, avec, on l’espère, un son caractéristique Porsche. Autre lien avec la compétition, le quatre cylindres turbo – en configuration V4 2,0 litres - est également utilisé par ayant remporté les 24H du Mans et le championnat du monde d’endurance 2015 (WEC).



Autre précision pour les futures Porsche 718, la version Boxster sera cette fois plus chère que le Cayman, une nouveauté puisque le coupé est actuellement plus cher de 1.500 euros à 6.000 euros que le roadster selon les modèles. Le style, légèrement distinct entre les deux carrosseries, sera totalement identique - hormis pavillon évidemment - après le restylage de 2016.

Essai Vidéo du Porssche Boxster Spyder (2015)