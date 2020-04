Porsche Macan : le futur SUV a son nom définitif

En développement depuis des années, le petit SUV de Porsche était connu sous le nom de Cajun. Il n'en est rien, puisque la marque a officiellement communiqué son nom définitif : ce sera Macan.

Le cinquième modèle Porsche sortant en 2013 sera le Macan, un SUV situé sous le Cayenne.







Macan'Touch



Porsche commercialisera un tout nouveau modèle en 2013. Ce n'est pas une nouvelle, mais les informations le concernant étaient encore bien maigres. Ce jeudi, l'entreprise de Zuffenhausen communique le nom définitif de son prochain petit SUV, dont le projet se nommait "Cajun", ce sera finalement "Macan", signifiant "tigre" en Indonésien.





Le pitch



Situé sous le grand Cayenne (4,97 m), le Porsche Macan sera un modèle plus compact, d'environ 4,70 mètres de long, et aura bien 5 portes, ainsi qu'une ligne plus basse. Le constructeur a lancé le descriptif très résumé de son nouveau modèle, "le Macan combine toutes les caractéristiques des voitures sportives et les bénéfices d'un SUV, et c'est une authentique Porsche", déclare le directeur marketing Bernhard Maier.





Les premiers prototypes étaient basés sur des Audi Q5



Des rivales ?



Après le lancement du Cayenne et de la Panamera, le Macan sera un nouveau marché de niche pour Porsche. Luxueux et sportif, il sera au-dessus du segment des Q5, BMW X3 et Mercedes GLK. Mais attention, le Range Rover Evoque pourrait bien être un concurrent dans sa version la plus puissante, et débarqueront dans les prochaines années les Audi Q4, BMW X4 et Mercedes MLC, sans oublier l'Infiniti EX37. Et l'attendu Maserati Kubang (2013 ?) devrait également semer le trouble.





Question prix, le Cayenne débutant à 59.200 euros, le Porsche Macan devrait pointer son tarif d'accès autour de 45.000 euros.