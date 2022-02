Porsche Panamera Turbo 2017 : la super-berline au V8 550 ch à l’essai

Style beaucoup plus fluide, V8 très puissant, intérieur transfiguré, la Panamera subit une sérieuse évolution pour sa deuxième génération. Est-ce la meilleur grande berline sportive ? Essai de Jérôme Chont pour Automoto.

Révolution ?

Critiquée pour ses performances moyennes et surtout son style peu glamour, la Porsche Panamera est remplacée par une seconde génération totalement différente : plate-forme, moteurs, boîte de vitesses, transmission, intérieur, connectivité et donc design. La version 2017 se révèle ainsi beaucoup plus fluide esthétiquement, voire séduisante sous certains angles, grâce aux nervures latérales davantage marquées, aux épaules larges, au roues de diamètre plus imposant, au vitrage plus étiré, ou aux feux arrière affinés.

Maserati Quattroporte GTS au V8 3,8 litres 530 ch est affichée 152.000 euros et le succulent 6,0 litres V12 de 560 chevaux de l’Aston Martin Rapide S.