Premières photos du nouveau Hyundai ix45, ex-Santa Fe

Modèle à l'origine de la notoriété de la marque coréenne, le SUV fera peau neuve cette année. Dévoilée au prochain Salon de New York, cette troisième génération du Hyundai Santa Fe, sera le ix45 chez nous.

Pour rejoindre le catalogue européen, le futur Hyundai Santa Fe s'appellera ix45, et se dévoilé via le Twiiter de la marque.







De l'Amérique à la robotique



Dites au revoir aux grands espaces, au parfum désertique, à l'ambiance Côte Ouest américaine, Santa Fe ne sera plus lors du passage à la troisième mouture. Né principalement pour les États-Unis, le coréen gardera son nom de baptême Outre-Atlantique, mais devra suivre le code d'appellation sur le vieux continent, et prendra le patronyme robotique de ix45. Encore un vrai nom qui se perd.





Déjà un nouveau design !



Finalement le Hyundai Santa Fe ne connaîtra jamais le "fluidic sculpture", le code stylistique opéré par la marque depuis presque 3 ans. La firme asiatique change déjà ses plans et intronise le "Storm Edge", virage déjà pris, on l'avait remarqué, avec le au Salon de Genève. Les lignes seront moins aquatiques, soit tendues, mais élégantes, dans la continuité du ix35 - déjà plus de 11.000 ventes depuis le lancement - , et quelques traits du grand ix55.





Un profil musclé et élégant.



Son but



Révélé sur le profil Twitter de Hyundai, le nouveau ix45 taira deux générations de Santa Fe, la première née en 2001 dans un contexte concurrentiel très favorable, d'où le succès, et la seconde en 2006 d'une maturation, mais cette-fois dans un catalogue rempli de rivales. Ce SUV devrait toujours briller question équipement et confort (on l'espère), mais affichera un dynamisme amélioré, et, il faut le prévoir, un tarif en hausse. Les ambitions seront très fortes, et l'éventuel succès devra soutenir l'objectif de ventes triplées dans l'Hexagone, soit 50.000 unités en 2015.





Ce Hyundai ix45 (Santa Fe) sera dévoilé le 4 avril prochain au Salon de New York 2012.