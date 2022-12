PSA: Jean-Pierre Ploué nommé directeur du style

Jean-Pierre Ploué, Directeur du style Citroën depuis 2000, est vient d'être nommé Directeur du style du groupe PSA Peugeot Citroën.

Il animera ainsi l'ensemble des équipes de style Peugeot et de style Citroën regroupées depuis 2004 sur le site de l'ADN (Automotive Design Network) à Vélizy. Jean-Pierre Ploué, qui mène avec succès depuis 8 ans le renouveau du style Citroën, gérera ce pôle de créativité automobile avec deux équipes de style dédiées à Peugeot et Citroën.

Pour sa part, Jérôme Gallix, Directeur du style Peugeot depuis 2007, a fait part de son souhait de poursuivre un projet personnel et quitte le groupe ce jour.