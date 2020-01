PSA et Renault rembourse 1 milliard d'euros à l'Etat

Aidés par l'Etat en plein coeur de la crise financière, Renault et PSA se sont visiblement bien remis de cet épisode douloureux. Les deux constructeurs déclarent avoir remboursé en avance une partie du prêt consenti par l'Etat voilà un an.

1 milliard déjà remboursé

En avril 2009, Renault et PSA recevait de l'Etat un prêt de 3 milliards d'euros chacun, pour les aider à faire face à la crise financière. Cet emprunt, accordé à un taux de 6%, devait être remboursé à partir de 2011, et jusqu'en 2014. Mais les deux constructeurs français ont visiblement réussi à se sortir de la crise, puisqu'ils ont annoncé avoir déjà remboursé 1 milliard d'euros chacun à l'Etat.



L'effet prime à la casse

Si Renault et PSA ont pu rembourser l'Etat plus tôt que prévu, c'est un peu grâce... à l'Etat. Les mesures d'incitation à l'achat mises en place par le gouvernement, comme la prime à la casse, ont permis de soutenir le marché automobile malgré la crise financière, permettant aux différents constructeurs et notamment français d'afficher des chiffres de ventes satisfaisants.



Encore 2 milliards

Avec ce remboursement anticipé, PSA et Renault vont réaliser des économies, notamment de frais financiers. Reste tout de même 2 milliards d'euros à rembourser à l'Etat d'ici 2014. La fin des mesures comme la prime à la casse risque peut-être de se traduire par un ralentissement des ventes.



PSA et Renault se portent donc de mieux en mieux, prouvant ainsi que la crise est bel et bien derrière eux.