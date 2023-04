Qoros 2 PHEV Concept 2015 : premières images scoop

Après les compacte et berline " 3 ", la nouvelle marque automobile Qoros vise le segment des crossovers urbains avec le concept-car 2 PHEV, présenté au Salon de Shanghai dont voici nos images scoop.

Le constructeur Qoros ne vous dit rien ? Normal, aucune voiture n'est encore en vente chez nous. Pourtant, dès le Salon de Genève 2013, trois véhicules étaient exposés, la berline de série Qoros 3, et les deux prototypes 3 Cross Hybrid et 3 Estate.



L'ennemi chinois du Captur

Encore absent du marché européen, Qoros compte néanmoins sur le marché chinois pour écouler le plus grand de sa production. Au Salon de Shanghai, de nouvelles ambitions seront affichées, notamment sur le segment du crossover urbain (Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008...) avec le nouveau concept-car nommé « 2 PHEV ».



Nous avons pu dégoter quelques images de ce nouveau Qoros, long de 4,20 mètres, reprenant généreusement la ligne de la Qoros 3, tout en lui donnant une face avant typé Cadillac CT6 et un hayon abrupt où s'échoue un toit tombant.



A l'heure où nous écrivons, nous ne disposons d'aucun détail technique. Seule le nom du prototype nous indique que la motorisation sera de type hybride rechargeable, très tendance sur les concepts actuels, soit une association entre un moteur essence et électrique.



La présentation aura lieu le 20 avril au Salon de Shanghai. Aucune date n'a été émises pour une version de série.