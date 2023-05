Race of Champions 2009 : Ekstöm bat Schumacher

Le pilote du DTM, Mattias Ekström a été couronné mercredi '' Champion des Champions '' 2009 dans le stade olympique du ''nid d'oiseau '' à Pékin. Le Suédois a en effet battu l'Allemand Michael Schumacher en finale.

Du beau monde sur la piste

Parmi les pilotes en lice cette année de ce Race of Champions figuraient notamment des pilotes de Formule 1 comme Michael Schumacher, Jenson Button, Sebastian Vettel ou David Coulthard. Un habitué des pistes du Dakar, le Sud-africain Giniel De Villiers, de grands Champions des Rallyes comme Mikko Hirvonen et Marcus Gronholm sans oublier l'ancien Champion du monde moto, l'Australien Mick Doohan.



La finale !

Finalement aprés les manches, quart de finale et demi finale, ce sont Ekström et Schumacher qui se sont retrouvés et se sont affrontés pour la finale. Le Champion étant désigné au meilleur de trois manches maximum (course -revanche et belle éventuelle).

A ce petit jeu, le Suédois, déja couronné à deux reprises en 2004 et 2007 en Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), s'est finalement imposé deux manches à zéro, face à son adversaire Allemand



Ekström en vedette

Agé de 31 ans, Ekström est donc couronné ''Champion des Champions '' pour la 3ème fois. Pour la petite histoire et les statisticiens, signalons qu'en 2007, le vainqueur avait déjà battu Michael Schumacher !

Après Paris et Londres, au tour de Pékin

Après trois éditions disputées dans le cadre Parisien du Stade de France à Paris puis deux dans le tout nouveau stade de Wembley à Londres, c'est le Stade Olympique du Nid d'oiseau à Pékin qui accueillait cette année les meilleurs pilotes lors de la Course des Champions.

L'épreuve

Pour mémoire, rappelons le principe de cette épreuve. Le stade est divisé en deux parcours identiques. 16 pilotes luttent et s'affrontent pour tenter d'obtenir une place en finale et ce à travers des séries éliminatoires, un contre un. Tous les pilotes roulent avec le même type de véhicules

Gilles Gaignault