Rallye des Gazelles 2009 : L'épreuve

Le Rallye Aïcha des Gazelles, c'est une course automobile réservée aux femmes et dont l'objectif est de faire le moins de kilomètres possibles.

Le Rallye, qu'est-ce que c'est ?

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une aventure internationale et humaine unique en son genre.



C'est le seul Rallye Raid 100% féminin. Depuis 1990, il rassemble des femmes de 18 à 65 ans et de 33 nationalités différentes dans le désert Marocain.



Le Rallye Aïcha des Gazelles développe une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse et pas de GPS mais une navigation à l'ancienne, uniquement en hors piste.



Sans autre sélection que leur détermination, quels que soient leur âge ou leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, les participantes de ce Rallye viennent vivre aux commandes d'un 4x4, d'un Crossover, d'un Quad, d'un camion, d'une moto, une compétition sans vitesse dans le respect des populations locales et de l'environnement.



Toutes les participantes du Rallye, que l'on appelle « des Gazelles », qu'elles soient amatrices ou professionnelles ressortent avec une marque inoubliable : celle du dépassement de soi et de la rencontre avec elle même, loin d'un quotidien féminin parfois difficile, mais aussi celle du partage et de l'entraide avec sa partenaire et avec les autres « Gazelles ».



Mais si ce Rallye Aïcha des Gazelles est un retour aux sources de l'aventure, il est, par son système de suivi par satellite des équipages, à la pointe de la technologie en matière de sécurité. Et c'est cette dualité qui fait aujourd'hui, la force de cette compétition hors normes.

Tous les matins, une feuille de route est distribuée aux 118 équipages qui prennent le départ avec pour seuls outils les éléments de navigation traditionnelle.

C'est armées de cartes topographiques et de boussoles que toutes les gazelles doivent rallier les points de passage en un minimum de kilomètres.

Le tout s'effectue dans un décor de sable et de dunes, dans un esprit d'entraide et de solidarité et pour vivre et partager une expérience unique.