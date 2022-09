Range Rover Sport 2017 : ce qui va changer

Le Range Rover Sport 2017 sera équipée de nouvelles technologies et propulsé par un nouveau moteur d’entrée de gamme

Affiché à partir de 59.700 £, soit environ 69.081 €), le prochain Range Rover Sport sera doté d’un nouveau moteur d’entrée de gamme, abaissant alors son prix. En effet, l’actuelle génération est affichée à 62.700 £ (72.550 € environ), avec le V6 3,0 litres de 306 chevaux, associé à une boîte huit rapports. Cette nouvelle génération verra donc apparaître sous son capot un bloc quatre cylindres 2,0 litres, permettant au SUV britannique d’abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes et de réduire les émissions de CO2 à 164 g/km, contre 185 g/km pour le V6.

Un V6 3,0 litres essence en aluminium fera également son entrée au catalogue, développant 340 équidés environ.

