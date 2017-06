La rédaction d’Automoto recrute pour la saison prochaine !

Par Automoto | Ecrit pour TF1 |

Avis aux journalistes passionnés d’automobile et de moto, la rédaction d’Automoto recherche de nouveaux profils pour faire partager toute l’actualité à quatre et deux roues.

Vous comptez les jours avant les prochains salons de Paris, Genève ou Detroit ? Les motorisations Volvo n’ont plus de secrets pour vous ? Vous pouvez reconnaître une Ducati les yeux fermés ? Automoto s’adresse à vous !

L’émission référence de TF1 recherche des nouveaux journalistes pour tester, raconter et faire vivre au plus près l’actualité de l’automobile.Si cela vous intéresse, rien de plus simple, postez une vidéo (2 minutes maximum) et faites nous parvenir une lettre de motivation… expliquant pourquoi vous aimez parler d’automobile. Rendez-vous sur automoto@tf1.fr

L’expertise, le ton et la personnalité seront nos critères de sélection.

Bonne chance à vous.