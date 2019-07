Renault Captur 2013 : prix de départ à 15.550 euros

Vous n'allez pas échapper à la nouvelle vague des crossovers urbains. L'un des plus ambitieux est le Captur, modèle inédit de Renault surfant avec un look proche de la dernière Clio, motorisations sobres et des prix très compétitifs.

Le Renault Captur débute à 15.500 euros, propose deux moteurs essence 90/120 ch et un moteur diesel 90 ch au lancement.



Différenciant

Le Nissan Juke n'est pas le pionnier, mais fut celui qui a démocratisé le segment des crossovers urbains, comme son grand frère Qashqai l'avait réalisé chez les plus imposants crossovers (dits compacts). Aujourd'hui, c'est une course vers cette catégorie qu'orchestrent les marques automobiles, dont Peugeot, dégainant son 2008, et ici celui qui nous intéresse, le Captur de Renault. Ce dernier repose sur la base de la Clio, en reprend le thème esthétique très séduisant, l'habitacle épuré et moderne, les options de coloris et propose en plus des carrosseries bicolores sur les finitions hautes.



Gamme limitée

On ignore si le constructeur est frileux au lancement de ce crossover compact inédit pour lui, mais l'offre de motorisation est bien moins fournie que son rival. Le Captur ne propose ainsi que 3 blocs à son lancement. Sont possibles sous le capot le 3 cylindres essence 0.9 litre " ENERGY TCe 90" chevaux, le 4 cylindres essence 1,2 litre "TCe 120 EDC" récemment annoncé sur la Clio GT avec sa boîte double embrayage (palettes au volant). Sur ces deux motorisations, la consommation moyenne est de 4,9 et 5,4 l/100 km, les émissions de CO2 à 144 et 125 g/km n'induisant pas de malus. En diesel, seul le 1,5 litre "ENERGY dCi 90" chevaux est présent, très sobre avec ses 3,6 l/100 km et des rejets de dioxyde de carbone lui allouant un bonus de 200 euros. Une version "dCi 90 EDC" sera disponible ultérieurement, pour 1.400 euros supplémentaires.



Equipement

Trois finitions au nom emprunté à la ZOE (Life, Zen et Intens) composent le catalogue. De série (sur Life), le Captur offre 4 airbags, ABS/ESP/AFU, régulateur/limiteur de vitesse, vitres électriques, antibrouillards, rétroviseurs électriques Radio CD 4HP, banquette 60/40, ou encore un volant réglable en hauteur et profondeur. Zen ajoute la climatisation, jantes alliage 16 pouces, carte mains-libres, volant et pommeau cuir. Enfin, la finition haute Intens complète avec le système multimédia MediaNAV (GPS, écran tactile 7 pouces), climatisation régulée, capteur pluie, allumage automatique des phares, peinture bi-ton, selleries tissu dézippables et lavables en machine (si si !) et jantes 17 pouces.



Moins cher que le 2008 ?

Lors du Salon de Genève (5-17 mars), le 2008 avait révélé un tarif serré de 15.200 euros, le Captur y répond ce jeudi. Démarrant 300 euros plus cher, soit à 15.500 euros, le Captur se révèle tout aussi compétitif car disposant d'un bloc de base similaire (90 contre 82 ch). En diesel, le tarif d'accès est 1.000 euros supérieur mais avec un moteur bien plus vif (90 ch contre 68), le 2008 étant 2.000 euros plus cher à moteur équivalent (1.6 e-HDi 92 ch). Enfin, le moteur essence 120 ch du Captur est légèrement moins onéreux de 350 euros que celui du 2008 (1.6 VTi 120).



Voici la gamme tarifaire du Renault Captur au 14 mars 2013 :







Sans oublier la vidéo du Renault Captur sur le stand du Salon de Genève :