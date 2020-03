Renault Kadjar, ZOE et Clio R.S. Trophy au Salon de Genève 2015 ?

Le programme sera animé sur le stand Renault du Salon de Genève, la marque ayant déjà présenté son nouveau crossover Kadjar, qui sera accompagné d'une nouvelle R.S. (probablement une Clio spéciale) et de l'électrique ZOE au nouveau moteur.

L'un des stars du Salon de Genève - hors supercars Ferrari Aston martin consorts - sera la Renault Kadjar. Le nouveau crossover cousin du Qashqai sera la vedette du stand français, mais deux autres nouveautés ont été annoncées ce lundi 16 février.



Clio R.S. Trophy ?

La première est une surprise Renault Sport, ou "R.S.". Deux modèles sont ainsi possibles, nous attendons évidemment la version vitaminée de la nouvelle Twingo vue maintes fois en essais privés en Espagne, mais il semblerait que la Clio R.S. accueille une version spéciale. Cette dernière, qui serait une Trophy, viendrait relancer le match face aux nouvelles rivales Opel Corsa OPC, Volkswagen Polo GTi restylée et Peugeot 208 GTi 30th.



La seconde nouveauté sera une évolution de la ZOE, la voiture électrique citadine de Renault. Bien que les batteries ont encore du progrès à faire (150 km environ d'autonomie), c'est le moteur qui sera revu, en l'occurrence l'actuel de 88 ch/220 Nm.



Les Renault Kadjar, ZOE 2015 et nouvelle R.S. seront dévoilées au plus tard le 3 mars 2015 au Salon de Genève. La commercialisation du Kadjar sera elle effective en juin.