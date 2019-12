La Renault Laguna muscle son look pour le Mondial de l'Auto

Le Mondial de l'Auto accueille la nouvelle version de la Renault Laguna. Un style renouvelé mais pas chamboulé, et une voiture qui conserve ses qualités routières.

Renault a pris ses quartiers au Mondial de l'Auto, et c'est là-bas que la toute nouvelle Renault Laguna exhibe sa nouvelle robe.



Du nouveau à l'avant, pas à l'arrière

C'est tout le paradoxe de cette nouvelle Renault Laguna. La face avant propose un look retravaillé, quand la face arrière n'évolue pas d'un pouce ! Le bouclier emprunte le style de la Renault Mégane GT, histoire d'affirmer un caractère plus tonique, bien aidé en cela par les chromes apparents. Le capot et les optiques ont été retravaillés, là aussi pour offrir davantage de dynamisme. A l'arrière en revanche, c'est le désert pour ce qui est des évolutions.



Une Renault Laguna plus écologique

Le respect de l''environnement est la nouvelle préoccupation majeure de Renault. Après l'avoir prouvé lors de sa conférence de presse en présentant quatre voitures électriques, la marque au losange persiste et signe avec l'arrivée d'un nouveau moteur pour sa Renault Laguna restylée. Plus sobre, ce bloc de 110 ch n'émet que 120g de CO2/km, le chiffre le plus bas de toute la gamme de la berline. Plus globalement, Renault a travaillé pour réduire la consommation de toutes les Renault Laguna.



Sécurité et plaisir de conduite

Lors de la présentation de Renault au Mondial de l'Auto, Carlos Ghosn, PDG de la marque, a tenu à rappeler les excellents résultats de la Renault Laguna en matière de sécurité. La berline de Renault a en effet obtenu la note de 5 étoiles au crash-test Euro NCAP. Un gage de sécurité qui n'empêche pas la Renault Laguna d'être une voiture à la fois agile et agréable à conduire, dixit Carlos Ghosn.



Les visiteurs du Mondial de l'Auto pourront découvrir cette nouvelle Renault Laguna, en version berline et berak, sur le stand du losange, et même la commander, puisqu'elle est disponible au tarif minimum de 24.500 euros.