Renault réfléchirait-elle à un mini Captur ?

Renault serait en train de plancher sur un crossover de plus petite taille que le Captur à en croire un média allemand.

Espace, Kadjar… et depuis peu Talisman : Renault a entrepris de moderniser ses flottes et la marque au losange pourrait bien poursuivre ce renouvellement avec l’introduction d’un plus petit Captur ; c’est du moins ce qu’affirme le site autobild.



Un SUV encore plus compact

D’une longueur de 3,90 mètres – soit 20 cm de moins que l’actuel Captur, ce crossover reposerait sur une plateforme de citadines de type Twingo. Nos confrères allemands indiquent qu’une version RS de 200 chevaux serait également à l’étude mais pas pour de suite ! La commercialisation de ce mini-Captur ne devrait arriver qu’en 2018 – fin 2017 au meilleur des cas. Son prix devrait avoisiner les 16 000 €. Peu d’informations pour l’heure, qui demande à être confirmées qui plus est.





Un crossover entré dans le cœur des Français

D’après de récents chiffres, le Renault Captur a enregistré la 2e meilleure vente en France en juin, juste derrière la Clio, détrônant ainsi le Peugeot 2008. Plus de 11 286 véhicules ont été immatriculés, soit une hausse de 18% comparé à juin de l’an passé. Les crossover connaissent toujours plus de succès auprès du grand public et depuis sa sortie en avril 2013, Captur a su se faire une place au sein du segment ; les clients étant séduits par son design, par sa faible consommation, par son prix et par l’esprit de personnalisation.