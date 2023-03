Renault Twingo RS 2012 : nouvelles photos et prix

La citadine au losange s'est rafraîchie avec un nouveau visage, plus jovial. La version sportive de la Twingo, la RS, a également été modifiée à l'occasion, tout comme la livrée Gordini.

Les Renault Twingo RS et Gordini débutent leur version 2012. Du mieux ? A l'extérieur oui, mais sous le capot, rien ne bouge, et le prix est augmenté.







Famille au complet



La nouvelle bouille de la Renault Twingo, nous l'avons vue depuis des mois, introduite au Salon de Francfort 2011 en septembre dernier, et essayée dans notre émission. Depuis, nous ne connaissions toujours pas en détails le nouveau millésime de la version RS et sa déclinaison plus équipée RS Gordini. Renault a donné son nouveau tarif, ainsi que les caractéristiques détaillées.





Capot intouché



Malheureusement, les ingénieurs de Renault Sport n'ont pas été sollicités pour le restylage de la Renault Twingo. On retrouve alors le 1.6 litre de 133 chevaux sous le capot. la vitesse maximale de 201 km/h est donc inchangée sur le papier, et l'accélération à 100 km/h nécessite encore une fois 8,7 secondes.









Plus efficiente... et plus chère



Avec les évolutions esthétiques, la RS réduit cependant sa consommation de 6,7 à 6,5 l/100km, et ses émissions de CO2 de 155 à 150 g/km de CO2. Ce qui lui permet de passer de 500 à 200 euros de malus écologique, tout en sachant son nouveau tarif. La Twingo RS passe en effet de 16.200 à 16.900 euros, et 18.200 euros pour le niveau d'équipement supérieur Gordini.





Et pour les intéressés, les commandes de la Renault Twingo RS seront ouvertes le 20 février 2012 !