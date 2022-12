Renault : une voiture à 5.000 euros pour l'Inde en 2015

Encore moins chère que la Dacia Logan, la future Renault développée pour l'Inde coûtera l'équivalent de 5.000 euros, partagera la plate-forme commune avec Nissan, et sera produite à partir de 2015 dans l'usine de Chennai.

Probablement dérivée de la Datsun Go, la future Renault à bas prix devrait coûter 400.000 roupies, soit environ 5.000 euros.



Moins chère qu'une Logan

L'Alliance Renault-Nissan a communiqué sur la future sortie de sa plate-forme CMF-A (ou A Entry), qui servira à la production de voitures à bas prix (low-cost en bon français), sous la marque Renault, mais aussi Datsun.



Selon une source de LaTribune, la petite Renault sera dévoilée "dévoilera au prochain salon de New Delhi, en février 2014", coûtera "autour de 5.000 euros" et il est également évoqué une possible production au Brésil, autre marché émergent.



Pour information, la Renault actuellement la moins chère en Inde est la citadine Pulse, vendue autour de 450.000 roupies (5.780 euros), et loin des 7.700 euros de notre Dacia Logan.



Avant la Renault, la Datsun

On ignore si elle sera produit dans la même usine que la version Renault, mais il est certain que la , révélée lundi 15 juillet en Inde, sera commercialisée courant 2014, un siècle après la toute première automobile DAT-Go.



Longue de 3,78 mètres, la GO est une petite citadine épurée, proche de la Nissan Micra et de la cousine Renault Pulse, et sera également à un tarif sous les 400.000 roupies, soit 5.120 euros.