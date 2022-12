Rétromobile 2017 fête les 70 ans de Ferrari

Pour ses 70 ans, Ferrari sera mis à l'honneur lors du Salon Rétromobile 2017. Au programme des festivités, des Ferrari exceptionnelles.

Si la Scuderia Ferrari existe depuis 1929, il a fallu attendre 1947 pour voir la marque au cheval cabré devenir un constructeur à part entière. Et pour les 70 ans de Ferrarri, Rétromobile a fait les choses en grand.



De sublimes et rares modèles

Pour cet édition 2017, qui se déroulera Porte de Versailles, du 8 au 12 février, Rétromobile a décidé de rassemblé au moins sept voitures du célèbre constructeur italien.



La plus ancienne Ferrari du stand sera la 166 MM qui a participé au premiers 24 Heures du Mans de l'après-guerre, en 1948. Il sera également possible d'admirer la 500 F2, qui permit à Alberto Ascari de remporter le titre de champion du monde de F1 en 1952 et 1953. Les visiteurs pourront également voir trois 250 avec notamment une 250 LM à moteur central arrière (prêtée par la Cité de l'Automobile de Mulhouse), une 250 GT Cabriolet Pinin Farina « Série 1 » (1193 GT) et une 250 GT Passo Corto.



Enfin, une 275 GTB de 1964 (présentée dans une livrée Bordeaux) devrait être également exposée. Hormis ces Ferrari du stand officiel, il sera bien évidemment possible d'en voir d'autres sur les différents stands des particuliers.



Une Ferrari 166 Spyder Corsa Scaglietti à vendre

Autre événement marquant de Rétromobile, la vente aux enchères d'Artcurial. En 2016, une Ferrari 335S de 1957 avait été adjugée pour 32,1 millions d'euros, soit le nouveau record mondial pour un véhicule vendu aux enchères.



Cette année, les plus fortunés pourront tenter de s'offrir une Ferrari 166 Spyder Corsa Scaglietti de 1948. Elle sera mise aux enchères le 10 février et son estimation n'a pas été dévoilée.



