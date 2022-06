Rinspeed XchangE Concept 2014 : une Tesla autonome à l'intérieur repensé

Réalisant le rêve de Tesla souhaitant voir ses modèles autonomes pour 2017, le préparateur suisse Rinspeed a construit pour le Salon de Genève un prototype de Model S capable de rouler sans conducteur au volant, le XchangE.

Une Tesla autonome

Rinspeed, c'est le stand farfelu du Salon de Genève. Travaillant sur des prototypes délurés, changeant de taille, amphibie ou dotée d'une Webcam démesurée, le concepteur suisse débarquera sur l‘édition 2014 avec une voiture autonome. Ce sujet très tendance revient régulièrement à l'actualité avec les promesses de Renault, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Audi ou Google de commercialiser de tels véhicules d'ici 5 à 10 ans.



Extérieurement, vous l'avez reconnue, il s'agit bien d'une , la berline électrique à l'autonomie électrique significative (jusqu'à 480 km) et dotée de performances dignes d'une BMW M5 (0-100 en 4,4 secondes). Vous aurez remarqué aussi le toit, formé d'une couche de Plexiglas renvoyant une lumière composée de toutes les couleurs visibles du spectre électromagnétique. Mais le plus important au-delà de son aspect vert étrange est ailleurs, sa capacité à rouler en mode autonome.



Un habitacle pensé différemment

"Jusqu'à présent, pratiquement personne n'a émis de conclusion logique du point de vue du conducteur", lance Frank M. Rinderknecht, "après tout, voyager dans une voiture sans conducteur ne m'oblige pas à regarder la route, mais me laisse dépenser du temps plus utilement." la voiture autonome a suscité une question pertinente chez Rinspeed : "Comment l'habitacle d'un véhicule doit être conçu pour laisser le conducteur largement non sollicité réaliser un usage optimal de son temps ?" Ainsi naquit la XchangE.



Afin d'accueillir les occupants dans ce qui se transforme en train individuel de luxe - en mode conduite automatique, cela s'entend - les sièges sont inclinables, pivotants, donnant une vingtaine de combinaisons intérieures possibles. Les matières sont également choisies pour flatter l'oeil et le toucher, avec de la laine Merino ou encore de la soie.



Le plein d'écrans... et de café !

L'univers sera bardé d'électronique, un écran de 1,2 mètre de large recouvrant la planche de bord pour afficher toutes les aides à la conduite, l'arrière offrant un écran 32 pouces (81 cm) de résolution 4K (3840x2160) - contrôlable par les gestes - pour une séance de ciné privée tout en roulant. Du point de vue de la sécurité, la XchangE repose sur la technologie "Car2X" voulant que toutes les voitures communiquent entre elles afin d'envoyer des alertes au conducteur (accident, travaux par exemple).



Et bien entendu, Rinspeed n'oublie pas le gadget, la petite machine à espresso vous servant une tasse du réputé café italien Amici, afin de vous baigner dans une ambiance de salle de conférence. Et l'XchangE vous promet de tenir une conversation à quatre avec votre tasse jusqu'à 120 km/h.



La Rinspeed XchangE sera présentée au Salon de Genève, ouvert au public du 6 au 16 mars 2014.