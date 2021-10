Rolls-Royce présente un modèle unique : la Wraith Inspired by Music

Rolls-Royce vient de dévoiler un nouveau modèle unique : la Wraith "Inspired by Music".

Après la Wraith "Inspirated by Fashion" et la Wraith "Inspired by Film", Rolls-Royce nous présente le dernier volet de sa trilogie de modèle unique : la Rolls Royce Wraith "Inspired by Music".



Rock'n'roll attitude

"Rolls-Royce a contribué au mythe et la légende de la musique contemporaine depuis la naissance du Rock'n'roll." C'est par ces mots qu'a été dévoilée la Rolls-Royce Wraith "Inspired by Music".



Et c'est pour célébrer cette alliance avec le Rock'n'roll que Rolls-Royce a imaginé ce modèle unique. Il faut dire que de nombreuses stars mythiques de la musique roulaient en Rolls-Royce comme Elvis Presley ou encore John Lennon. Et n'oublions pas Keith Moon, le légendaire batteur des Who dont la Rolls termina sa course au fond de la piscine de l'hôtel Holiday Inn de Flint le jour de ses 21 ans…





Une livrée rendant hommage à la musique

Rolls-Royce a confié la réalisation de son modèle à département de personnalisation Bespoke. La livrée de la Wraith "Inspired by Music" est une teinte cuivrée nommée "Lyrical Copper" que l'on retrouve à l'intérieur du véhicule sur l'ensemble du tableau de bord. Cette couleur fait référence au métal utilisé dans les meilleurs systèmes audio. Et pour garantir une ambiance rock, on ne trouve aucun élément boisé contrairement à la tradition de la marque.



Une puissance acoustique phénoménale

La musique est également présente à travers l'horloge centrale ou encore les enceintes dont le design rappelle le dessin des sillons d'un vinyle. Bien évidemment, avec le nom d'"Inspired by Music", le système audio est tout bonnement phénoménal avec une puissance acoustique de 1.300 watts via 18 haut-parleurs dont deux caissons de basses, sept "tweeters" (sons aigus) et sept haut-parleurs mediums.



Ce modèle unique a nécessité deux ans de préparation et pour Torsten Müller Otvos, directeur général de Rolls-Royce Motor Cars, il s'adresse à "ceux qui cherchent une voiture unique et créative, avec le standing Rolls-Royce".



