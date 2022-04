Salon de Detroit 2010 : Chevrolet Aveo RS

Un seul but pour la Chevrolet Aveo au salon de Detroit qui s'ouvre ce lundi : faire apprécier les citadines aux Américains.

Plus dynamique, plus longue (presque 4 m) et musclée que la Chevrolet Aveo actuelle, la "RS" tente de rendre attractive l'idée de rouler en citadine. Elle compte ainsi sur son physique viril pour faire oublier sa petite taille.