Salon de Détroit 2012 : Lexus annonce son concept-car

La marque premium de Toyota veut changer de style, et surtout le faire savoir. Pour cela, Lexus présentera à Détroit un concept-car démontrant les nouvelles orientations esthétiques.

Un concept-car Lexus sera chargé de révéler le nouveau design de la marque au Salon de Détroit 2012.







Fluidique ?





Les deux premières photos diffusées par Lexus montre des formes très suaves, en courbes, aux pattes chromées ou métalliques bien présentes. La calandre sera massive, les optiques très timides, et les jantes traditionnellement imposantes. A l'intérieur, la pureté et le luxe se mêlent, les occupants devant être bercés par des vagues formées de boiseries et cuir.







Un style déjà inauguré ?





Ce concept-car ne sera pas vraiment le premier véhicule de la marque à afficher le nouveau langage esthétique, puisque la s'en est occupé partiellement. Sa calandre proéminente bordée de chrome évoque déjà quelques pistes, tandis que la reste assez classique.





Le 9 janvier prochain devrait sonner comme la révélation finale de ce concept-car Lexus au Salon de Détroit 2012.