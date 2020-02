Salon de Détroit 2013 : Acura NSX Concept de retour

Attendant patiemment la version de production de la sportive, Acura (groupe Honda) a dévoilé une évolution du concept-car de 2012, toujours à motorisation hybride et ne bougeant pas d'un iota en termes de design.

Quelques retouches subtiles, intérieur enfin visible, l'Acura NSX tente de clamer l'impatience des passionnés.



Attente interminable

A la découverte, c'était il y a un an tout juste, de ce concept-car Acura NSX, nous avions été prévenus qu'une commercialisation ne serait pas effective avant l'année 2014. Mais en tenant compte du fait que la devancière datait elle de 1990 et ayant disparu en 2005, nous sommes à 8 ans de patience. Pour combler ce manque, Honda, via la filiale premium Acura, expose de nouveau le concept avec quelques retouches mineures.



Histoire de...

Visuellement, rien ne saute aux yeux. Normal, ce ne sont que des détails, car seule la calandre est revue et désormais pleine, ainsi que le diffuseur arrière avec protection vitrée de la plaque. Cependant, la NSX ouvre ses portes et laisse découvrir un habitacle mélangeant cuir rose, fibre de carbone, et Alcantara. Quand au coloris gris foncé, il succède au rouge de Détroit 2012 et au gris argent de Genève 2012. Sous la robe, le moteur V6 hybride, avec transmission intégrale "SH-AWD" et double embrayage, reste campé à l'arrière.



L'Acura NSX Concept n'apport finalement pas de grande nouveauté, et sera à redécouvrir à Genève avec le logo Honda.