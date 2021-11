Salon de Détroit 2013 : Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet restylés

Toute la famille sera donc du voyage. Après avoir levé le voile sur le duo berline/break, Mercedes a présenté ce vendredi le restylage des versions Coupé et Cabriolet.

A 10 jours de leurs présentations à Détroit (États-Unis), les Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet redessinés se découvrent.



Regard spécifique

Après la découverte des Classe E berline et break, nous pensions que l'opération esthétique serait identique sur les versions coupé et cabriolet. Cela s'avère faux à la présentation des photos officielles ce vendredi matin. Les phares sont de formes légèrement différentes, même si les projecteurs et diodes adoptent un thème similaire à fond noir. Idem pour la calandre à simple barre chromée, les boucliers se dynamisant à l'image du pack AMG de la berline. Autre surprise, le duo ne perd pas le ponton arrière, au contraire de la berline, évitant l'aspect lisse du profil.



Mais apports identiques

Par contre, la planche de bord est reçoit la même horloge entre les aérateurs (ceux de la berline, mais retournés...) les mêmes nouveaux volants, seuls les fonds blancs, bas de contreportes et la bande horizontale plus basse permettant une distinction. Les équipements sécuritaires et de confort Mercedes restent ceux de la berline, avec quelques spécificités dont les selleries, matériaux, et pour le Cabriolet le Aircap, le petit volet au-dessus du pare-brise limitant les turbulences dans l'habitacle et s'adaptant à la vitesse, ainsi que le Airscarf soufflant de l'air chaud dans la nuque.



La gamme

Question moteurs, les coupé et cabrio récupèrent tous les moteurs de la berline à l'exception des diesel 200 CDI 136 ch et 200 CDI 231 ch. La gamme accueille donc simplement le E 400 de 333 ch, le E 250 passe de 204 à 211 ch, et s'articulera ainsi (prix estimés) :



Essence :

E 200 (2.0 L4 184 ch) : 43.500 euros

E 250 (1.8 L4 211 ch) : 48.300 euros

E 300 (3.5 V6 252 ch) : 57.000 euros

E 350 (3.5 V6 306 ch) : 59.000 euros

E 400 (3.0 V6 333 ch) : 64.500 euros

E 500 (4.7 V8 408 ch) : 75.700 euros



Diesel :

E 220 CDI (2.1 L4 170 ch) : 44.900 euros

E 250 CDI (2.1 L4 204 ch) : 47.500 euros

E 350 CDI (3.0 V6 265 ch) : 56.000 euros



Ces Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet seront présentés le 14 janvier au Salon de Détroit 2013. La date de lancement est encore inconnue, et reste à découvrir la version E 63 AMG.