Salon de Detroit 2014 : Lexus RC F, que de la gueule ?

Présentée en ligne quelques jours avant de début de l'évènement américain, la RC F, déclinaison sportive du coupé RC, ouvre grand la gueule sur le stand à Detroit et annonce un moteur V8 de plus de 450 chevaux.

Pour les 25 ans de la marque

En janvier 1989, Lexus présentait sa toute première voiture, la berline LS400. Aujourd'hui, la filiale premium de Nissan fête ses 25 ans au même salon, édition 2014, et quoi de mieux qu'un coupé sportif pour mettre en avant ? Est ainsi révélée la RC F, dérivée du coupé RC exposée au dernier Salon de Tokyo (novembre).



"J'ai conçu la RC F pour qu'elle profite à tous les passionnés, quelque soit leur niveau d'exigence", précise Yukihiko Yaguchi, ingénieur chef, "il existe une légende comme quoi les voitures de sports sont difficile à conduire. En réalité, elles sont en de bonnes mains puisqu'elles ont été fabriquées pour le niveau de compétence de leurs pilotes. il en est ainsi pour la RC F."



"Plus de 450 ch"

Esthétiquement, les changements ne sont pas profonds face à une RC déjà très démonstratrice. La calandre gigantesque semble avaler la route, l'ouïe de capot et les sorties d'airs latérales laissent respirer le moteur, les jantes 19 pouces augmentent la carrure de l'ensemble, un petit spoiler arrière vient se relever au-dessus de 50 km/h, tandis que le diffuseur muni des deux paires de sorties d'échappement ovales sont presque dignes d'une voiture de course. L'intérieur, toujours triste pour une voiture aussi exubérante, dispose de sièges sport ou volant spécifiques, et de revêtements en d'Alcantara.



Sous le capot et derrière la gueule béante, le moteur est un 8 cylindres en V de 5,0 litres développant "plus de 450 chevaux" selon Lexus et un couple de 520 Nm. La RC F vise mieux que la IS-F en termes de performances, malgré son poids grimpant à 1.800 kg. Le coupé a donc pour objectif moins de 4,8 secondes pour abattre le 0-100 km/h, et moins de 11,6 l/100 km en consommation moyenne, des données inférieures aux allemandes Audi RS 5 et Mercedes C63 AMG de même puissance, voire à la nouvelle BMW M4 et ses "seulement" 431 ch.



La vitesse est limitée électroniquement à 270 km/h, la transmission passant par la boîte 8 rapports avec palettes au volant.



Les dates de sortie ni les prix n'ont été annoncés, mais il faudra compter sur une disponibilité fin 2014 au tarif estimé à 85.000 euros.