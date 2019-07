Salon de Francfort 2009 : Les stars sont écologiques !

Au Salon de Francfort 2009, les constructeurs misent tous sur l'écologie. Mais alors, roulerons nous tous à l'électrique ? Quelles sont les stars du segments ? Décou-verte !

Les constructeurs veulent tous sauver la planète ! Mais lequel sera le plus rapide dans la course à l'écologie ?



La star des hybrides

Le modèle qui a le plus attiré l'attention des spectateurs est le concept . Il ne rejette que 39g de C02 et moins d'1,5 litre aux 100 kilomètres. Un modèle qui confirme que les constructeurs cherchent à faire toujours plus petit.



Tesla en première ligne

Après la Tesla Roadster qui reste difficilement accessible, le constructeur a annoncé l'arrivée d'une berline, la Tesla Model S qui devrait coûter aux alentours de 40.000 dollars. Un modèle prévu pour 2010.



BMW voit grand

BMW a été le premier à tirer au Salon de Francfort 2009. avec son concept , un hybride plutôt futuriste. BMW propose aussi une version de son BMW X6, un modèle qui devrait coûter, on s'en doute, très cher !



Est-il possible de faire de belles voitures électriques ?

La réponse est oui ! Fini les boites à chaussure, Mercedes a annoncé par exemple que sa sera écolo dans quelques années. Plus abouties, l' se base, elle, sur une restylée.



Allons-nous tous rouler en électrique ?

La voiture électrique est donc pour demain, mais ne vous attendez pas à voir fleurir ce genre de véhicule dans votre rue dès l'année prochaine. Les moteurs actuels peuvent encore consommer beaucoup moins et donc polluer moins.



Dans l'immédiat

Des modèles tout simple, avec des moteurs classiques, arrivent déjà à donner des rendements très satisfaisants. Par exemple, une équipée d'un petit moteur diesel et d'une boite de vitesse modifiée arrive à faire mieux qu'une : elle ne rejette que 87g de C02 et ne consomme que 3,3 litres au 100 kilomètres.