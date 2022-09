Salon de Francfort 2011 : Land Rover DC100 Concept, duo de vrais 4x4

Légende de l'automobile, le Land Rover Defender est en vente depuis 1983 et tirera sa révérence en 2015. Avant cela, le constructeur s'exerce au style avec ces concepts-cars DC100 à Francfort.

Préfiguration des futurs Defender, le duo Land Rover DC100 Concept montre les grandes lignes au Salon de Francfort.





2 en 1



Avant le Salon de Francfort, Land Rover annonçait avec surprise la venue d'un concept-car DC100, avant-goût du prochain Defender, 4x4 rustique dont la naissance intervint en 1983. Mieux, une variante sans toit a été dévoilée lors de l'ouverture du Salon, plus pêchue par son tyle plaisir et sa couleur jaune la détachant du stand.



L'avenir ?



Le 4x4 le plus vieux du marché avec le Lada Niva se devait d'évoluer dans un monde automobile renouvelé toujours plus rapidement. Ces concepts aux yeux à diodes donneront un modèle de série, annoncé par Land Rover en 2015. 4 ans à patienter pour ce 4x4 référence, qui saura conjuguer modernité et capacités exceptionnelles en tout-terrain.





Inchangé mais mis au goût du jour, le Land Rover Defencer 2015 aura de quoi faire un carton s'il s'inspire de ce DC100.