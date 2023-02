Salon de Francfort 2015 : aperçu du prochain Volkswagen Tiguan ?

Un site italien a imaginé ce à quoi pourrait ressembler la 2e génération de Volkswagen Tiguan, dont la présentation est prévue pour le Salon de Francfort à la mi-septembre.

Nos confrères d’Omniauto ont ainsi procédé à un mélange des genres en prenant appui sur deux de ses récents concept-cars SUV : le Cross Coupé GTE, introduit en janvier dernier à Détroit et le CrossBlue, lancé deux ans plus tôt lors de ce même salon… et le rendu semble assez réaliste.

Un look plus agressif

Les clichés espions, pris il y a quelques semaines, montraient également un style beaucoup plus affirmé que ses prédécesseurs même si ce nouveau Volkswagen Tiguan semble arborer la même calandre et la même identité lumineuse que la berline Passat.



Rappelons par ailleurs que ce crossover, qui sera produit au Mexique, reposera sur une plateforme modulaire MQB et sera disponible aussi bien en version cinq places que sept places. D’un point de vue plus technique, plusieurs motorisations essence et diesel seront proposées ; la transmission intégrale étant en option.



Mais pour le découvrir officiellement, il faudra encore vous armer de patience : le Salon de Francfort n’ouvrant ses portes que le 17 septembre.