Salon de Francfort 2015 : Plus 10 chevaux pour la Seat Leon Cupra

Seat expose, actuellement au Salon de Francfort, sa toute nouvelle Leon Cupra : cette compacte se distingue de la précédente de par sa puissance et pour cause ! Son quatre cylindres affichent désormais 290 chevaux au lieu de 280.

Sur le stand Seat, tout le monde avait les yeux rivés sur le Cross Sport ; pourtant le SUV n’est pas la seule nouveauté présentée par le constructeur ibérique à Francfort… à ses côtés trône en effet la Léon Cupra.



La dernière Seat Leon Cupra ST présentée au Salon de Genève en mars dernier





Gain de chevaux pour la Cupra

Cette compacte, disponible en version 3 ou 5 portes ainsi qu’en déclinaison break –dite ST- voit la puissance de son quatre cylindres 2,0 litres essence turbo passer à 290 chevaux, soit 10 de plus comparé au modèle 2015. Objectif : tenter de rivaliser avec les Ford Focus RS (350 chevaux) ou autres Honda Civic Type R (315 chevaux) et récupérer ce meilleur temps qu’elle détenait sur le tracé du Nurburgring ; la Seat Cupra ayant été délogé par la Renault Mégane RS en juin dernier. Ceci étant, ce nouveau moteur n’a pas de réels impacts au niveau des performances puisque 5,8 secondes sont toujours nécessaires pour lui permettre d’atteindre les 100 km/h. Comptez 0’’1 de moins avec la boite automatique DSG six rapports.



Visuellement pas de grandes différences, hormis ce badge ‘290’ positionné sur le hayon et cet échappement à la meilleure sonorité. L’équipement reste également inchangé avec différentiel autobloquant électronique, suspensions pilotées, direction active, navigation GPS ou encore feux LED. A noter que les personnes ayant commandé une Seat Cupra 280 récemment recevront une 290 sans avancer de frais supplémentaires, ce qui nous laisse penser que les tarifs devraient être les mêmes.



Il vous en coutera 32 900€ pour la version classique, 33 355€ pour la version cinq portes et 34 405€ pour la déclinaison break.