Salon de Francfort 2015 : Ssangyong XLV-Air et XAV Adventure, retour vers le futur

SsangYong se renouvelle depuis son rachat par le géant indien Mahindra & Mahindra. Le Tivoli, en fer de lance, propulse les derniers concept-cars de la firme coréenne au Salon de Francfort 2015.

Pour le 66ème IAA, SsangYong présente deux concepts : XLV-Air et XAV Adventure, deux SUV massifs.





XLV-Air, le Tivoli à 7 places

Le XLV-Air est proche de la version de série et se pose comme une alternative sept places du Tivoli, le crossover urbain cher à la marque. Il reprend le design des XLV précédents, que ce soit au niveau de la face avant ou de la partie arrièr, avec un coffre de 720L. Il est bien parti pour concurrencer le Nissan Juke, Renault Captur, autre. Sous le capot, comme le Tivoli, le SUV sera proposé avec un 1,6l essence ou un 1,6l diesel, en 4×2 ou 4×4, avec boite manuelle ou boite automatique.

XAV-Adventure, le Trivoli XXL

Le second concept de la firme asiatique se rapproche également du Tivoli. Le SUV est conçu comme un aperçu de la seconde génération de Ssangyong Korando. Ce qui explique sa ligne plus massive et son coté baroudeur, avec ses différentes protections en plastique noir. Le XAV-Adventure dispose d'une motorisation essence 1,6 litre accouplée à deux moteurs électriques logés sur le train arrière pour une configuration en quatre roues motrices. Ainsi, le XAV-Adventure explore de nouvelles voies pour la marque et notamment celle de l'hybride. La firme coréenne y associe une batterie lithium-ion. Ssangyong mise probablement sur ce produit pour venir poser son empreinte dans le segment des SUVs compacts, face aux nouvelles stars françaises.







Le constructeur coréen mise enfin sur des modèles consensuels afin de développer sa clientèle, les automobiles gargantuesques -type Rodius ou Actyon - au design clinquant, c’est apparemment terminé.