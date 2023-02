Salon de Genève 2010 : Porsche 911 GT3 R Hybrid

La Porsche 911 GT3 R Hybrid sera présentée au salon de Genève. Dérivé du modèle destiné au championnat FIA GT3, ce prototype sera ensuite engagé aux 24 Heures du Nürburgring, les 15 et 16 mai prochain.

Selon Porsche, cette nouvelle venue représente "Un nouveau chapitre de l’histoire de la 911 sur les circuits, après plus de 20.000 victoires en 45 ans".



Sous le capot

La Porsche 911 GT3 R Hybrid voit son 6 cylindres Boxer 4 litres de 480 ch couplé à deux moteurs électriques entraînant les roues avant, développant chacun une puissance de 80 ch. Soit un coup de pouce de 160 ch et une puissance cumulée de 640 ch.



Pas de batteries

Contrairement aux hybrides classiques, la technologie Porsche ne fait pas appel à des batteries. Ces dernières sont remplacées par un accumulateur à volant d’inertie, placé dans l’habitacle à côté du conducteur, lequel assure l’approvisionnement en énergie des moteurs électriques.



Pratique

Une fois l’accumulateur chargé via la récupération de l'énergie cinétique au freinage, le pilote peut solliciter cette énergie supplémentaire durant 6 à 8 secondes, notamment lors des manœuvres de dépassement.



Une technologie rappelant le système KERS introduit la saison passée en Formule 1, et dont l'expérimentation permettra à Porsche d'accumuler des enseignements avant le lancement de ses prochaines hybrides de production, basées sur les Cayenne 2 et Panamera.