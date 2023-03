Salon de Genève 2012 : Ferrari F12 Berlinetta officielle

Évènement automobile de ce début d'année, la nouvelle Ferrari donne le tournis. La F12berlinetta éprouve un style beaucoup plus agressif, et un V12 délivrant 740 ch et devient la plus rapide voiture de l'histoire la marque.

La star de Genève, c'est peut-être, la nouvelle Ferrari F12 Berlinetta au V12 740 ch.







Nom nostalgique



Nom de code F152, puis les noms ont volé entre 620, 620 GT ou F620 GT. Bref, rien de tout ça n'a été retenu par Maranello qui a choisi un nom de code et un vrai patronyme, à l'image de la 458 Italia, avec ce nom officiel de F12 Berlinetta. Un nom faisant son retour puisqu'employé sur la 250, ou avec le BB (Berlinetta Boxer) sur les 365 et 512, et enfin en tant que version initiale de la F355 lancée en 1994.







Plus classique, pas moins impressionnante



Avec l'apparition de la FF, et son nouveau V12 6,3 litres, cette "familiale" break 4 roues motrices envoyait la sauce via 660 furieux canassons, on se disait que si un modèle faisait abstraction des originalités et fi de la limite de puissance, nous tiendrons un monstre. Le voilà donc, avec l'identique bloc, en revanche boosté de 80 chevaux, installé dans une GT 2 places au style résolument sportif mais aux emprunts évident de la FF (avant), California, et 458 Italia, accentuant au passage la silhouette fastback.





Performances



Avec 740 chevaux envoyés sur les roues arrière à 8.250 trs/min, la Ferrari F12 Berlinetta devient la plus puissante voiture de l'histoire de la marque italienne. Là où cela devient encore plus intéressant, c'est la réduction de poids vis-à-vis de la 599, de 1.690 à 1.525 kgs, à travers une utilisation renforcée de l'aluminium, une longueur revue à 4,61 m (-5 cm), la largeur passant à 1,94 m (-2 cm), ainsi qu'une hauteur réduite de 6 cm à 1,27 m. En cela, la F12 revendique un 0 à 100 km/h en 3,1 secondes (3,7 s pour la 599), et une vitesse de pointe à 340 km/h. Pour les soucieux de l'environnement, la consommation est affichée à 15 l/100km (599 : 21,3 l/100 km), les émissions de CO2 réglées à 350 g/km (-30%), une belle efficience !





La dernière-née de Maranello sera présentée en avant-première à Genève le 6 mars prochain, la vidéo de cette Ferrari F12 Berlinetta suivra d'ici peu.