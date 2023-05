Salon de Genève 2012 : Hyundai i30 Wagon, séduisant break

Pas encore commercialisée, la Hyundai i30 fera déjà ses débuts en version Wagon à Genève, le constructeur coréen ayant dévoilée les premières photos de ce break très esthète.

Ancré dans le style "fluidic sculpture", le break Hyundai i30 sera en avant-première au Salon de Genève.







Estate esthète



Exit l'aspect fade de l'actuelle i30 CW, la deuxième génération ose beaucoup plus. Si aucune modification n'est opérée à l'avant, le porte-à-faux est allongé de 18,5 cm, offrant en parallèle 537 litres de coffre (1.642 litres en conf. 2 places). Ce dernier accueille des feux très proches de ceux de la berline, mais la plaque migre sur le hayon pour une plus forte cohérence avec la grande soeur i40 SW, dont le faciès est déjà très ressemblant.





Très européenne ?



Le constructeur coréen persiste et signe, il veut exploser sur le vieux continent, et fabrique les produits pour, indiquant que la "Hyundai i30 Wagon conçue et développée spécialement à l'intention de la clientèle européenne par le Centre technique européen Hyundai à Rüsselsheim", en Allemagne, ce qui n'a pas empêché la compacte de devenir Elantra aux États-Unis. Sa production reste centrée à Nosovice, en République Tchèque.





Mêmes atouts



La gamme du break i30 sera identique à celle de la 5 portes. Le seul moteur essence 1.4 litre 100 ch est donc de la partie, ainsi que les blocs diesels CRDi 1.4 90 ch et 1.6 110/135 ch. Et la garantie 5 ans est toujours appliquée (kilométrage, assistance routière et check-ups).





Avant de découvrir ce Wagon, qui devrait démarrer à 17.500 euros, Automoto donnera son verdict sur la berline Hyundai i30 dans l'essai de dimanche prochain !