Salon de Genève 2012 : l'Opel Mokka en montre plus

A quelques semaines de la présentation internationale, la marque au blitz lâche de nouvelles photos de son nouveau petit crossover Opel Mokka, dont une vue intérieure inédite.

Le nouvel Opel Mokka livre de nouveau clichés à l'approche du Salon de Genève 2012.





L'intérieur façon Astra



Les amateurs d'originalité seront très déçus en voyant l'habitacle de cet Opel Mokka. Le petit crossover récupère en effet de nombreux éléments de la compacte Astra, dont le volant, ses compteurs très lisibles, casquette, tandis que la console centrale revêe un dessin plus classique, très "berline".





La gamme



Le catalogue de l'Opel Mokka s'articulera autour de trois motorisations, le diesel 1.7 CDTI 130 chevaux, et blocs essence 1.6 115 ch et 1.4 turbo 140 ch. Toutes les versions seront proposées avec versions 2 roues motrices et transmission intégrales.





Le 6 mars, à sa présentation officielle, le Mokka sera sur le stand Opel aux côtés de l'Astra OPC (280 ch) et d'un inédit e-bike, un vélo électrique nommé RAD e.