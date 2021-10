Salon de Genève 2012 : Peugeot 208 XY Concept, le chic urbain

En parallèle de la version sport GTi, la Peugeot 208 se décline également dans un show-car aux accents premium, sous l'appellation XY, qui sera dévoilé au prochain salon suisse, le 6 mars.

La Peugeot 208 XY Concept est une préfiguration de futures versions chic de la citadine, qui testera le public du Salon de Genève 2012.







Après le choc, le chic



La Peugeot 208 GTi sera la belle attraction du stand Peugeot au Salon de Genève 2012, mais la marque a aussi prévu de satisfaire les amateurs de conforts et d'équipement chiche, avec ce show-car XY, habillé intérieurement et extérieurement d'une couleur pourpre, très à la mode. Et comme l'avait déjà initié la citadine à sa présentation, le détail et petites attentions font tout.





Raffinée



Côté design, peu de modifications sur la carrosserie à teinte "Pulsion" réalisée avec "16 couches de peinture et vernis", les jantes distinctives 6 branches renforçant le côté sculpté de la 208, la calandre se mettant un peu plus en avant, le toit et le bouclier arrière échouent sur une finition chromée et les optiques avant sont entièrement à LED, comme sur la GTi. L'habitacle jouit de son côté d'un volant cuir à méplat, d'une planche de bord en cuir pourpre, ce dernier s'invitant ponctuellement, exemple sur le levier de vitesse, ainsi que de contre-portes façon "canon de fusil" en aluminium.





Exposée avec un moteur 1.6 e-HDi 115 chevaux, cette Peugeot 208 XY Concept devrait se concrétiser en fin d'année pour chapeauter la gamme. Mais avant, passage au Salon de Genève du 6 au 18 mars 2012.