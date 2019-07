Salon de Genève 2013 : Hyundai Grand Santa Fe, en mode 7 places

Présenté simultanément avec son petit frère 5 places, c'était à New York en avril 2012, le Grand Santa Fe, version rallongée, débarque enfin dans sa version européenne quasi identique, et programmée pour le salon suisse début mars.

Le Santa Fe se présentera à Genève sous une version rallongée (7 places).



Plus long, plus large, plus haut

Il y a quelques semaines, la marque dévoilait au salon de Los Angeles une version spécialement conçue pour le marché américan sur la base de ce nouveau Santa Fe, plus logeable avec ses sept places au lieu de cinq. Aujourd'hui, c'est le Santa Fe européen qui passe au traitement XL. Le Grand Santa Fe est plus long de 225 mm par rapport au Santa Fe normal. Il est aussi plus large de 5 mm et plus haut de 10 mm. Désormais long de près de 4,90 mètres, il offre un coffre de 607 litres derrière la troisième rangée de siège (6 ou 7 places). C'est à se demander s'il ne vient pas prendre la place de son grand frère le ix55 qui offre du coup moins d'espace à ses occupants.

Une face avant qui ne change guère

De quoi gagner sensiblement en volume de chargement puisque Hyundai annonce quelques 607 litres au total. Ce Grand Santa Fe peut être configuré en six ou sept places. Esthétiquement, la face avant diffère peu, avec seulement des antibrouillards légèrement différents et une calandre à lamelles chromées. De profil en revanche, on remarque immédiatement une surface vitrée plus grande qui vient casser le dessin effilé de celle du Santa Fe. Le porte-à-faux arrière s'étire un peu et les optiques arrière sont également redessinées.

Une date de commercialisation encore non-dévoilée

Sous le capot, il ne faudra compter que sur le gros diesel de 2,2 litres de cylindrée dans sa version 197 chevaux, couplé à une transmission automatique à six rapports. Hyundai annonce des émissions de CO2 à 197 g/km. (malus de 5.000€). Il faudra en revanche attendre le salon helvète pour connaître exactement la date de commercialisation dans nos concessions hexagonales.

Rendez-vous au salon de Genève au début du mois prochain pour l'observer sur le stand de la marque.