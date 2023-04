Salon de Genève 2013 : Nouvelle Bentley Flying Spur en approche

Le monde du luxe automobile est aux aguets car, en plus de la future Rolls-Royce, le concurrent britannique s'apprête à lever le voile sur la nouvelle génération de la berline Flying Spur à Genève.

La Bentley Flying Spur 2013 se débarrasse du nom Continental et se rapprochera de sa cousine Mulsanne.



Replâtrage bienvenu

Déjà 8 ans et encore toutes ses dents, la berline Continental Flying Spur a donc été lancée en 2005 et s'approche de son renouvellement. Bentley a débuté sa campagne de communication ce lundi avec pour simple phrase de description : "une nouvelle référence dans la catégorie des berlines de luxe". Heureusement, une vidéo vient illustrer quelques détails.



Une "petite" Mulsanne ?

Contrairement au coupé GT, cela passera par un dessin totalement revu. En effet, le teaser photo, que nous avons optimisé, montre un profil moins classique et bien plus proche de la grande Mulsanne, par ses hanches prononcées et son pavillon identique. Cette démarcation par le style se ferait également par le nom car il semble que "Continental" a été écarté. La vidéo, quant à elle rajoute quelques éléments, comme les doubles phares ronds, le tableau de bord redessiné et les feux arrière proches du nouveau Coupé GT.



Donnant-Donnant

Rolls-Royce et Bentley, bien que le second s'oriente désormais plus vers le sport, se livrent une guerre sans merci. La firme ultra-luxe sortira en effet, un dérivé coupé de la Ghost, qui, avec ses 660 ch estimés, viendra chahuter la Continental GT Speed. Bentley se vengera donc avec cette berline Flying Spur, attaquant donc... la Ghost.



Bentley Flying Spur 2013 donnera plus d'information le 20 février prochain, et devrait se dévoiler physiquement lors du Salon de Genève, le 5 mars.