Salon de Genève 2014 : Mercedes Classe S Coupé, beauté luxueuse

Remplaçant le CL, le Classe S Coupé devient un canon esthétique en invitant le nouveau design Mercedes-Benz, s'offrant la plate-forme et équipement de la berline, ainsi qu'un moteur V8 de 455 chevaux.

Nommé CL, l'actuel modèle dérive de l'ancienne génération de Classe S et retrouvera son patronyme d'antan pour sa nouvelle mouture. Le Classe S Coupé reprend logiquement la plate-forme de la berline de luxe, et s'offre un design beaucoup plus sportif qu'auparavant, inspiré du concept-car exposé à Francfort en septembre dernier.







Un design très réussi

Face avant héritée des derniers canons du constructeur (CLA, Classe E restylée, etc), flancs aux deux plis de caisse, le coupé est une sublime pièce automobile bien qu'un tantinet distillée du concept, l'arrière innovant avec ses fins feux horizontaux faisant légèrement référence à la SLS AMG.



"La Classe S Coupé se positionne comme le summum de notre gamme et il est une nouvelle étape dans notre offensive sur le marché du luxe" déclarait le PDG Dieter Zectsche lors de la conférence du 4 mars, "cette voiture est aussi séduisante qu'agréable au volant, et ce n'est pas rien, parce que nous parlons ici de la plus belle Classe S de tous les temps".



Dotation exceptionnelle

Cependant, la déception se lit en ouvrant l'habitacle, révélant la même planche de bord que la berline. Le Classe S Coupé accueille ainsi le plus "techno" des cockpits actuels avec ses deux énormes écrans mais ne respire pas l'élégante sportivité des lignes extérieures. Heureusement que le massif volant a été changé au passage, au profit d'un plus élégant.



En revanche, personne ne pourra bouder devant l'équipement pléthorique légué par la Classe S : suspensions "Magic Body Control" anticipant la route avec ses caméras, son freinage d'urgence avec détection de piétons, sa vision nocturne, sa direction active lors du franchissement de ligne, son éclairage adaptatif.... Si la sécurité est prioritaire, le confort n'est pas en reste, mais il faudra opter pour différentes options afin de se lotir dans des sièges chauffants façon "pierre chaude", ventilés, ou de l'accoudoir chauffant !



V8 au lancement

Pour mouvoir un si beau coupé, Mercedes-Benz n'a sélectionné que des mécaniques de haut rang, la plus "bas de gamme" étant le 4,7 litres V8 biturbo, reconditionné du CL qu'il remplace, générant une puissance maximale de 455 chevaux (+20) et un couple de 700 Nm inchangé pour le modèle S 500.



Le second bloc, non présenté à Genève, sera toujours un V8, mais le plus technologique de la marque, le 5,5 litres 585 chevaux formant le modèle retravaillé 63 AMG, avant de découvrir le must have, le modèle S65 AMG à moteur V12 d'environ 630 chevaux.



Exposé sur le stand au Salon de Genève jusqu'au 16 mars 2014 aux côté du nouveau monospace Classe V, de la berline Classe C vue à Detroit en janvier ou des luxueuses S 600 et S 65 AMG, le Mercedes Classe S Coupé devrait être lancé dans les mois à venir au tarif de base estimé de 135.000 euros.